Около 20 украинских военных отправятся в Ирак в рамках миссии НАТО

В 2020 году до 20 украинских военнослужащих присоединятся к миссии НАТО в Ираке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Как сообщается, украинские военные присоединятся к миссии, как только Альянс возобновит работу в Ираке после перерыва в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани и растущей напряженностью на Ближнем Востоке.

"Украинские военнослужащие, которые будут отправлены в Ирак, не будут участвовать в военных действиях. Это штабные офицеры, которые будут работать вместе партнерами стран-членов Альянса", - отметил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Отметим, что ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после того, как 3 января США провели операцию в ходе которой вблизи аэропорта в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Впоследствии 5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск возглавляемой США коалиции с территории страны. Иракский премьер-министр Адиль Абду-Махди назвал такое решение лучшим для Ирака.

Ранее РБК-Украина писало, что американские военные возобновили операцию против ИГИЛ в Ираке и работают над скорейшим возобновлением обучения иракских солдат. Сообщалось, что совместные операции американских и иракских военных уже начались, однако пока что не в таком объеме, как прежде.

Власти Ирака заявили. что не давали разрешение на возобновление военной операции США на территории страны против боевиков "Исламского государства".