ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Около 20 украинских военных отправятся в Ирак в рамках миссии НАТО

Новости » Политика     17.01.2020 - 14:17
Около 20 украинских военных отправятся в Ирак в рамках миссии НАТО
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Это случится после того, как миссия возобновит работу после перерыва в связи с убийством иранского генерала Сулеймани

В 2020 году до 20 украинских военнослужащих присоединятся к миссии НАТО в Ираке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Как сообщается, украинские военные присоединятся к миссии, как только Альянс возобновит работу в Ираке после перерыва в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани и растущей напряженностью на Ближнем Востоке.

"Украинские военнослужащие, которые будут отправлены в Ирак, не будут участвовать в военных действиях. Это штабные офицеры, которые будут работать вместе партнерами стран-членов Альянса", - отметил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Отметим, что ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после того, как 3 января США провели операцию в ходе которой вблизи аэропорта в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Впоследствии 5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск возглавляемой США коалиции с территории страны. Иракский премьер-министр Адиль Абду-Махди назвал такое решение лучшим для Ирака.

Ранее РБК-Украина писало, что американские военные возобновили операцию против ИГИЛ в Ираке и работают над скорейшим возобновлением обучения иракских солдат. Сообщалось, что совместные операции американских и иракских военных уже начались, однако пока что не в таком объеме, как прежде.

Власти Ирака заявили. что не давали разрешение на возобновление военной операции США на территории страны против боевиков "Исламского государства".

Пристайко объяснил, почему посольство исключило версию ракетного удара по самолету МАУ Военные США не собираются уходить из Ирака, - Пентагон
Новости Украины Иракукраинские военные
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь