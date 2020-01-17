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Близько 20 українських військових вирушать в Іраку в рамках місії НАТО

Новини » Політика     17.01.2020 - 14:17
Близько 20 українських військових вирушать в Іраку в рамках місії НАТО
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Це станеться після того, як місія відновить роботу після перерви у зв'язку з вбивством іранського генерала Сулеймані

У 2020 році до 20 українських військовослужбовців приєднаються до місії НАТО в Іраку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Як повідомляється, українські військові приєднаються до місії після того, як Альянс відновить роботу в Іраку після перерви у зв'язку з вбивством іранського генерала Касема Сулеймані та зростаючою напруженістю на Близькому Сході.

"Українські військовослужбовці, які будуть відправлені до Іраку, не будуть брати участь у військових діях. Це штабні офіцери, які будуть працювати разом з партнерами країн-членів Альянсу", - зазначив віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

Зазначимо, що ситуація на Близькому Сході серйозно загострилася після того, як 3 січня США провели операцію, в ході якої поблизу аеропорту в Багдаді був убитий іранський генерал Касем Сулеймані.

Згодом 5 січня парламент Іраку проголосував за виведення військ очолюваної США коаліції з території країни. Іракський прем'єр-міністр Аділь Абду-Махді назвав таке рішення кращим для Іраку.

Раніше РБК-Україна писало, що американські військові почали операцію проти ІДІЛ в Іраку і працюють над якнайшвидшим відновленням навчання іракських солдатів. Повідомлялося, що спільні операції американських і іракських військових вже почалися, проте поки що не в такому обсязі, як раніше.

Влада Іраку заявили. що не давали дозвіл на відновлення військової операції США на території країни проти бойовиків "Ісламської держави".

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