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Около 19800 человек и более 130 беспилотников: в Генштабе сообщили о потерях РФ

Фото: Боевые потери РФ составляют около 19800 человек и 132 беспилотника (facebook com mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения в Украину потери российских оккупационных войск составили около 19 800 человек личного состава. При этом были уничтожены более 130 вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника:

  • личный состав - около 19 800 человек
  • танки - 739 единиц
  • боевые бронированные машины - 1964 единиц
  • артиллерийские системы - 358 единицы
  • РСЗО - 115 единиц
  • средства ПВО - 64 единицы
  • самолеты - 158 единиц
  • вертолеты - 143 единицы
  • автомобильная техника - 1429 единицы
  • корабли/катера - 7 единиц
  • цистерны с ГСМ - 76 единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 132 единицы
  • специальная техника - ​25 единиц
  • пусковые установки ОТРК - 4 единицы

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

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