Около 19800 человек и более 130 беспилотников: в Генштабе сообщили о потерях РФ
Фото: Боевые потери РФ составляют около 19800 человек и 132 беспилотника (facebook com mod mil rus)
С начала полномасштабного вторжения в Украину потери российских оккупационных войск составили около 19 800 человек личного состава. При этом были уничтожены более 130 вражеских беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника:
- личный состав - около 19 800 человек
- танки - 739 единиц
- боевые бронированные машины - 1964 единиц
- артиллерийские системы - 358 единицы
- РСЗО - 115 единиц
- средства ПВО - 64 единицы
- самолеты - 158 единиц
- вертолеты - 143 единицы
- автомобильная техника - 1429 единицы
- корабли/катера - 7 единиц
- цистерны с ГСМ - 76 единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 132 единицы
- специальная техника - 25 единиц
- пусковые установки ОТРК - 4 единицы
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
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