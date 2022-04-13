Близько 19800 осіб і понад 130 безпілотників: у Генштабі повідомили про втрати РФ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати російських окупаційних військ склали близько 19 800 осіб особового складу. При цьому були знищені понад 130 ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook .

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