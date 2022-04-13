Близько 19800 осіб і понад 130 безпілотників: у Генштабі повідомили про втрати РФ
Фото: бойові втрати РФ становлять близько 19800 осіб і 132 безпілотника (facebook com mod mil rus)
З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати російських окупаційних військ склали близько 19 800 осіб особового складу. При цьому були знищені понад 130 ворожих безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника:
- особовий склад - близько 19 800 осіб
- танки - 739 одиниць
- бойові броньовані машини - 1964 одиниць
- артилерійські системи - 358 одиниці
- РСЗВ - 115 одиниць
- засоби ППО - 64 одиниці
- літаки - 158 одиниць
- вертольоти - 143 одиниці
- автомобільна техніка - 1429 одиниці
- кораблі / катери - 7 одиниць
- цистерни з ПММ - 76 одиниць
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 132 одиниці
- спеціальна техніка - 25 одиниць
- пускові установки ОТРК - 4 одиниці
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.
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