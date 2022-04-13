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Близько 19800 осіб і понад 130 безпілотників: у Генштабі повідомили про втрати РФ

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Київ, Середа 13 квітня 2022 09:53
Близько 19800 осіб і понад 130 безпілотників: у Генштабі повідомили про втрати РФ Фото: бойові втрати РФ становлять близько 19800 осіб і 132 безпілотника (facebook com mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати російських окупаційних військ склали близько 19 800 осіб особового складу. При цьому були знищені понад 130 ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника:

  • особовий склад - близько 19 800 осіб
  • танки - 739 одиниць
  • бойові броньовані машини - 1964 одиниць
  • артилерійські системи - 358 одиниці
  • РСЗВ - 115 одиниць
  • засоби ППО - 64 одиниці
  • літаки - 158 одиниць
  • вертольоти - 143 одиниці
  • автомобільна техніка - 1429 одиниці
  • кораблі / катери - 7 одиниць
  • цистерни з ПММ - 76 одиниць
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 132 одиниці
  • спеціальна техніка - 25 одиниць
  • пускові установки ОТРК - 4 одиниці

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.

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