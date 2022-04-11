Около 19500 человек и почти 350 артиллерий: Генштаб рассказал о потерях РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские военные потеряли около 19500 человек личного состава. Также оккупанты потеряли почти 500 единиц артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника:
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
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