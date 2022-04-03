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Около 18 тысяч человек и почти 650 танков: Генштаб рассказал о потерях РФ в Украине

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Киев, Воскресенье 03 апреля 2022 11:10
Около 18 тысяч человек и почти 650 танков: Генштаб рассказал о потерях РФ в Украине Фото: российские войска в Украине потеряли около 18000 человек и почти 650 танков (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские войска потеряли около 18 тысяч военных. При этом оккупанты лишились почти 650 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника:

  • личный состав - около 18000 человек
  • танки - 644
  • боевые бронированные машины - 1830
  • артиллерийские системы - 325
  • РСЗО - 105
  • средства ПВО - 54
  • самолеты - 143
  • вертолеты - 134
  • автомобильная техника - 1249
  • корабли/катера - 7
  • цистерны с ГСМ - 76
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 89
  • специальная техника - ​​24
  • пусковые установки ОТРК/ТРК - 4

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в Генштабе.

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