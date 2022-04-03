Около 18 тысяч человек и почти 650 танков: Генштаб рассказал о потерях РФ в Украине
Фото: российские войска в Украине потеряли около 18000 человек и почти 650 танков (Getty Images)
С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские войска потеряли около 18 тысяч военных. При этом оккупанты лишились почти 650 танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника:
- личный состав - около 18000 человек
- танки - 644
- боевые бронированные машины - 1830
- артиллерийские системы - 325
- РСЗО - 105
- средства ПВО - 54
- самолеты - 143
- вертолеты - 134
- автомобильная техника - 1249
- корабли/катера - 7
- цистерны с ГСМ - 76
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 89
- специальная техника - 24
- пусковые установки ОТРК/ТРК - 4
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в Генштабе.
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