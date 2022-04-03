Около 18 тысяч человек и почти 650 танков: Генштаб рассказал о потерях РФ в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские войска потеряли около 18 тысяч военных. При этом оккупанты лишились почти 650 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ в Facebook .

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