Близько 18 тисяч осіб і майже 650 танків: Генштаб розповів про втрати РФ в Україні
Фото: російські війська в Україні втратили близько 18000 чоловік і майже 650 танків (Getty Images)
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські війська втратили близько 18 тисяч військових. При цьому окупанти позбулися майже 650 танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника:
- особовий склад - близько 18000 осіб
- танки - 644
- бойові броньовані машини - 1830
- артилерійські системи - 325
- РСЗВ - 105
- засоби ППО - 54
- літаки - 143
- вертольоти - 134
- автомобільна техніка - 1249
- кораблі / катери - 7
- цистерни з ПММ - 76
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 89
- спеціальна техніка - 24
- пускові установки ОТРК / ТРК - 4
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додали в Генштабі.
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