Около 18 300 военных и 147 самолетов: Генштаб назвал потери России

С начала войны России против Украины российская сторона потеряла около 18 300 военнослужащих убитыми. Уничтожены 147 самолетов, 647 танков и 330 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника:
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали заместителя комбрига, российского подполковника Виталия Слабцова.
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