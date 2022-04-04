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Около 18 300 военных и 147 самолетов: Генштаб назвал потери России

Фото: украинские войска продолжают уничтожать оккупантов (t me ressentiment_channel)
Автор: Илона Свиридова

С начала войны России против Украины российская сторона потеряла около 18 300 военнослужащих убитыми. Уничтожены 147 самолетов, 647 танков и 330 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника:

  • Личный состав - около 18300 человек
  • Танки - 647 единиц
  • Боевые бронированные машины - 1844 единиц
  • Артиллерийские системы - 330 единиц
  • РСЗО - 107 единиц
  • Средства ПВО - 54 единицы
  • Самолеты - 147 единиц
  • Вертолеты - 134 единицы
  • Автомобильная техника - 1273 единицы
  • Корабли/катера - 7 единиц
  • Цистерны с ГСМ - 76 единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 92 единицы
  • Специальная техника - ​25 единиц
  • Пусковые установки ОТРК - 4 единицы

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали заместителя комбрига, российского подполковника Виталия Слабцова.

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