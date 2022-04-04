Близько 18 300 військових та 147 літаків: Генштаб назвав втрати Росії

З початку війни Росії проти України російська сторона втратила близько 18 300 військовослужбовців убитими. Знищено 147 літаків, 647 танків та 330 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника:
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували заступника комбрига, російського підполковника Віталія Слабцова.
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