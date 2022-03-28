Близько 17 тисяч осіб і 302 артилерії: Генштаб розповів про бойові втрати РФ
Фото: втрати особового складу російських окупантів склало 17 тисяч осіб (facebook com mod mil rus)
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну втрати особового складу російських окупантів склало 17 тисяч осіб. При цьому російські військових позбулися 302 артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Орієнтовні бойові втрати противника на 28 березня:
- особовий склад - близько 17 000 осіб;
- танки - 586;
- бойові броньовані машини - 1 694;
- артилерійські системи - 302;
- РСЗВ - 95;
- засоби ППО - 54;
- літаки - 123;
- вертольоти - 127;
- автомобільна техніка - 1 150;
- кораблі / катери - 7;
- цистерни з ПММ - 73;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 66;
- спеціальна техніка - 21;
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.
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