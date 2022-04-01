Около 17 700 военных и более 140 самолетов: Генштаб назвал российские потери

По состоянию на 1 апреля 2022 года российские войска потеряли в Украине около 17 700 бойцов. Также фиксируются серьезные потери боевой техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника:
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в Генштабе.
Напомним, по подсчетам США, российские войска потеряли точно более 10 000 человек убитыми.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.