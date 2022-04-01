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Близько 17 700 військових і понад 140 літаків: Генштаб назвав російські втрати

Фото: російські війська несуть втрати в Україні (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Станом на 1 квітня 2022 року російські війська втратили в Україні близько 17 700 бійців. Також фіксуються серйозні втрати бойової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника:

  • особовий склад - близько 17700 осіб
  • танки - 625
  • бойові броньовані машини - 1751
  • артилерійські системи - 316
  • РСЗВ - 96
  • засоби ППО - 54
  • літаки - 143
  • вертольоти - 131
  • автомобільна техніка - 1220
  • кораблі/катери - 7
  • цистерни з ПММ - 76
  • БПЛА оперативно - тактичного рівня-85
  • спеціальна техніка - 24
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, за підрахунками США, російські війська втратили точно більше 10 000 осіб убитими.

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