Близько 17 700 військових і понад 140 літаків: Генштаб назвав російські втрати

Станом на 1 квітня 2022 року російські війська втратили в Україні близько 17 700 бійців. Також фіксуються серйозні втрати бойової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника:
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додали в Генштабі.
Нагадаємо, за підрахунками США, російські війська втратили точно більше 10 000 осіб убитими.
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