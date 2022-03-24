Около 15 800 человек: в Генштабе рассказали о боевых потерях РФ за месяц войны
Фото: за месяц войны оккупанты потеряли около 15 800 человек личного состава (facebook.com/mod mil rus)
За месяц полномасштабного вторжения в Украину потери личного состава российских войск составило около 15 800 человек. При этом оккупанты лишились 108 самолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Ориентировочные боевые потери противника на 24 марта:
- личный состав - около 15 800 человек;
- танки - 530;
- боевые бронированные машины - 1 597;
- артиллерийские системы - 280;
- РСЗО - 82;
- средства ПВО - 47;
- самолеты - 108;
- вертолеты - 124;
- автомобильная техника - 1 033;
- корабли/катера - 4;
- цистерны с ГСМ - 72;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 50;
- специальная техника - 16.
"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
Напомним, война России против Украины длиться уже месяц. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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