Близько 15 800 осіб: у Генштабі розповіли про бойові втрати РФ за місяць війни
Фото: за місяць війни окупанти втратили близько 15 800 чоловік особового складу (facebook.com/mod mil rus)
За місяць повномасштабного вторгнення в Україну втрати особового складу російських військ склало близько 15 800 осіб. При цьому окупанти позбулися 108 літаків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Орієнтовні бойові втрати противника на 24 березня:
- особовий склад - близько 15 800 осіб;
- танки - 530;
- бойові броньовані машини - 1 597;
- артилерійські системи - 280;
- РСЗВ - 82;
- засоби ППО - 47;
- літаки - 108;
- вертольоти - 124;
- автомобільна техніка - 1 033;
- кораблі / катери - 4;
- цистерни з ПММ - 72;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 50;
- спеціальна техніка - 16.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, війна Росії проти України триватиме вже місяць. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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