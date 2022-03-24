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Близько 15 800 осіб: у Генштабі розповіли про бойові втрати РФ за місяць війни

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Київ, Четвер 24 березня 2022 09:07
Близько 15 800 осіб: у Генштабі розповіли про бойові втрати РФ за місяць війни Фото: за місяць війни окупанти втратили близько 15 800 чоловік особового складу (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

За місяць повномасштабного вторгнення в Україну втрати особового складу російських військ склало близько 15 800 осіб. При цьому окупанти позбулися 108 літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Орієнтовні бойові втрати противника на 24 березня:

  • особовий склад - близько 15 800 осіб;
  • танки - 530;
  • бойові броньовані машини - 1 597;
  • артилерійські системи - 280;
  • РСЗВ - 82;
  • засоби ППО - 47;
  • літаки - 108;
  • вертольоти - 124;
  • автомобільна техніка - 1 033;
  • кораблі / катери - 4;
  • цистерни з ПММ - 72;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 50;
  • спеціальна техніка - 16.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, війна Росії проти України триватиме вже місяць. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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