Около 14 тысяч человек и более 100 вертолетов: в Генштабе рассказали о боевых потерях РФ

Потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину составили около 14 тысяч военнослужащих. При этом россияне потеряли более 400 танков и 108 вертолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook .

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