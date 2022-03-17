Около 14 тысяч человек и более 100 вертолетов: в Генштабе рассказали о боевых потерях РФ

Потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину составили около 14 тысяч военнослужащих. При этом россияне потеряли более 400 танков и 108 вертолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
Общие боевые потери противника на 17 марта ориентировочно составили:
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
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