Около 14 тыс. клиентов "Харьковгаза" заключили договоры на техобслуживание сетей

В настоящее время договоры на техническое обслуживание газовых сетей и приборов в своем домовладении уже заключили около 14 тысяч клиентов АО "Харьковгаз".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Согласно условиям Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах", обеспечить техническое обслуживание должны все владельцы/балансодержатели жилья. Для этого владелец/балансодержатель самостоятельно определяет организацию - исполнителя услуг, которая имеет разрешение на работы Государственной службы Украины по вопросам труда", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что техническое обслуживание домовых газовых сетей и приборов производится владельцем/балансодержателем домовладения в соответствии с требованиями Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах" и Правилами безопасности систем газоснабжения. То есть, обеспечить техническое обслуживание - обязанность потребителей газа, которая определена законодательством Украины. Техническое обслуживание проводится для безопасности жителей и членов их семей, чтобы предупредить возможные аварийные ситуации при использовании газа в быту.

"В соответствии с п. 5.7. Правил безопасности систем газоснабжения, в случае если владелец/балансодержатель дома не обеспечил техническое обслуживание газовых приборов и сетей, газоснабжение прекращается", - говорится в сообщении.

Для выполнения работ по техническому обслуживанию потребитель Харьковской области может привлечь как АО "Харьковгаз", так и любую специализированную организацию, которая имеет государственное разрешение на проведение таких работ. При этом, работы оплачиваются за счет владельца/балансодержателя дома.

"Консультацию по вопросам технического обслуживания клиенты компании могут получить: через Личный кабинет на сайте 104.ua; обратившись по телефону контакт-центра АО "Харьковгаз" 067 01 13 104; по электронному адресу contact@kh.104.ua", - говорится в сообщении.

Стоимость услуг по техническому обслуживанию АО "Харьковгаз" зависит от установленных газовых приборов в доме потребителя и указывается в договоре с каждым отдельным потребителем или балансодержателем дома.