ru ua
Вс, 20 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Около 14 700 военных и 118 вертолетов: в Генштабе рассказали о боевых потерях РФ

Новина українською →
Киев, Воскресенье 20 марта 2022 11:55
Около 14 700 военных и 118 вертолетов: в Генштабе рассказали о боевых потерях РФ Фото: российские войска потеряли около 14 799 человек личного состава (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения в Украину боевые потери российских войск составили более 14 тысяч военнослужащих. При этом россияне потеряли 118 вертолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Ориентировочные боевые потери противника на 20 марта:

  • личный состав - около 14 700 человек,
  • танки - 476,
  • боевые бронированные машины - 1 487,
  • артиллерийские системы - 230,
  • РСЗО - 74,
  • средства ПВО - 44,
  • самолеты - 96,
  • вертолеты - 118,
  • автомобильная техника - 947,
  • корабли/катера - 3,
  • цистерны с ГСМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 21,
  • специальная техника - ​​11.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - сообщили в Генштабе.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 25-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Генштаб ВСУ Войска РФ
NEWS
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Вторжение РФ достигнет пика на следующей неделе
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Генерал США Бен Ходжес: Вторжение РФ достигнет пика на следующей неделе