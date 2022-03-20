Около 14 700 военных и 118 вертолетов: в Генштабе рассказали о боевых потерях РФ
Фото: российские войска потеряли около 14 799 человек личного состава (facebook.com/mod mil rus)
С начала полномасштабного вторжения в Украину боевые потери российских войск составили более 14 тысяч военнослужащих. При этом россияне потеряли 118 вертолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Ориентировочные боевые потери противника на 20 марта:
- личный состав - около 14 700 человек,
- танки - 476,
- боевые бронированные машины - 1 487,
- артиллерийские системы - 230,
- РСЗО - 74,
- средства ПВО - 44,
- самолеты - 96,
- вертолеты - 118,
- автомобильная техника - 947,
- корабли/катера - 3,
- цистерны с ГСМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 21,
- специальная техника - 11.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - сообщили в Генштабе.
Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 25-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.