Близько 14 700 військових і 118 вертольотів: у Генштабі розповіли про бойові втрати РФ
Фото: російські війська втратили близько 14 799 чоловік особового складу (facebook.com/mod mil rus)
З початку повномасштабного вторгнення в Україну бойові втрати російських військ склали понад 14 тисяч військовослужбовців. При цьому росіяни втратили 118 вертольотів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Орієнтовні бойові втрати противника на 20 березня:
- особовий склад - близько 14 700 осіб,
- танки - 476,
- бойові броньовані машини - 1 487,
- артилерійські системи - 230,
- РСЗВ - 74,
- засоби ППО - 44,
- літаки - 96,
- вертольоти - 118,
- автомобільна техніка - 947,
- кораблі / катери - 3,
- цистерни з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 21,
- спеціальна техніка - 11.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - повідомили в Генштабі.
Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 25-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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