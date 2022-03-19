Около 14 400 военных и 95 самолетов: Генштаб назвал российские потери

По состоянию на 19 марта в ходе боевых действий в Украине российские войска потеряли около 14 400 человек личного состава. Также подтверждено уничтожение 95 самолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Ориентировочные боевые потери противника на 19 марта:
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в Генштабе.
Напомним, ранее генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что согласно Женевской конвенции, в Украине уже работают лагеря для военнопленных.
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