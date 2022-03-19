Близько 14 400 військових і 95 літаків: Генштаб назвав російські втрати

Станом на 19 березня в ході бойових дій в Україні російські війська втратили близько 14 400 чоловік особового складу. Також підтверджено знищення 95 літаків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Орієнтовні бойові втрати противника на 19 березня:
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додали в Генштабі.
Нагадаємо, раніше генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що згідно Женевської конвенції, в Україні вже працюють табори для військовополонених.
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