UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Около 13 800 военных: в Генштабе рассказали о потерях российских войск

Автор: Валерия Полищук

Потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину составили около 13 800 военнослужащих. При этом россияне потеряли более 400 танков и 100 вертолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника на 16 марта ориентировочно составили:

  • личного состава - около 13 800 человек
  • танков - 430 единицы
  • боевых бронированных машин - 1 375 единиц
  • артиллерийских систем - 190 единиц
  • РСЗО - 70 единиц
  • средства ПВО - 43 единиц
  • самолетов - 84 единица
  • вертолетов - 108 единиц
  • автомобильной техники - 819 единиц
  • корабли/катера - 3 единицы
  • цистерн с ГСМ - 60 единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 единиц
  • специальная техника - 10.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война против Украины продолжается уже 21 день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУВойна России против Украины