Близько 13 800 військових: у Генштабі розповіли про втрати російських військ

Втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну склали близько 13 800 військовослужбовців. При цьому росіяни втратили понад 400 танків і 100 вертольотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook .

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна проти України триває вже 21 день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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