Близько 13 800 військових: у Генштабі розповіли про втрати російських військ

Втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну склали близько 13 800 військовослужбовців. При цьому росіяни втратили понад 400 танків і 100 вертольотів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника на 16 березня орієнтовно склали:
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна проти України триває вже 21 день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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