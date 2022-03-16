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Близько 13 800 військових: у Генштабі розповіли про втрати російських військ

Автор: Валерія Поліщук

Втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну склали близько 13 800 військовослужбовців. При цьому росіяни втратили понад 400 танків і 100 вертольотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника на 16 березня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 13 800 осіб
  • танків - 430 одиниці
  • бойових броньованих машин - 1 375 одиниць
  • артилерійських систем - 190 одиниць
  • РСЗВ - 70 одиниць
  • засоби ППО - 43 одиниць
  • літаків - 84 одиниця
  • вертольотів - 108 одиниць
  • автомобільної техніки - 819 одиниць
  • кораблі/катери - 3 одиниці
  • цистерн з ПММ - 60 одиниць
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 одиниць
  • спеціальна техніка - 10.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна проти України триває вже 21 день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Генштаб ВСУВійна Росії проти України