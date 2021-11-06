UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Около 100 человек погибли при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне

Автор: Александр Белоус

По меньшей мере 99 человек погибли и более 100 получили ранения в столице Сьерра-Леоне. Бензовоз взорвался во Фритауне вечером в пятницу, 5 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

В субботу утром из разбившегося бензовоза все еще продолжалась утечка топлива, когда полиция и солдаты пытались убрать с улицы большие толпы зевак.

Среди жертв были люди, которые стекались собирать топливо, вытекшее из разбитого автомобиля.

В видеороликах, опубликованных в Интернете вскоре после взрыва, видно, как люди бегут сквозь клубы густого дыма, когда большой пожар освещает ночное небо.

В авариях с автоцистернами в Африке к югу от Сахары ранее погибли десятки людей, которые собирались, чтобы собрать пролитое топливо, и пострадали от вторичных взрывов.

В 2019 году в результате взрыва бензовоза в Танзании погибли 85 человек, а около 50 человек погибли в аналогичной катастрофе в Демократической Республике Конго в 2018 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Африка