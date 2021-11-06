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Близько 100 людей загинули під час вибуху бензовозу в Сьєрра-Леоне

Автор: Олександр Білоус

Щонайменше 99 людей загинули і понад 100 отримали поранення в столиці Сьєрра-Леоне. Бензовоз вибухнув у Фрітауні ввечері в п'ятницю, 5 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

У суботу вранці з розбитого бензовозу все ще тривав витік палива, коли поліція і солдати намагалися прибрати з вулиці великі натовпи роззяв.

Серед жертв були люди, які стікалися збирати паливо, що витекло з розбитого автомобіля.

У відеороликах, опублікованих в Інтернеті незабаром після вибуху, видно, як люди біжать крізь клуби густого диму, коли велика пожежа висвітлює нічне небо.

В аваріях з автоцистернами в Африці на південь від Сахари раніше загинули десятки людей, які збиралися, щоб зібрати пролите паливо, і постраждали від вторинних вибухів.

У 2019 році внаслідок вибуху бензовозу в Танзанії загинули 85 людей, а близько 50 людей загинули в аналогічній катастрофі в Демократичній Республіці Конго в 2018 році.

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Африка