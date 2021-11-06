Близько 100 людей загинули під час вибуху бензовозу в Сьєрра-Леоне

У суботу вранці з розбитого бензовозу все ще тривав витік палива, коли поліція і солдати намагалися прибрати з вулиці великі натовпи роззяв.

Серед жертв були люди, які стікалися збирати паливо, що витекло з розбитого автомобіля.

У відеороликах, опублікованих в Інтернеті незабаром після вибуху, видно, як люди біжать крізь клуби густого диму, коли велика пожежа висвітлює нічне небо.

В аваріях з автоцистернами в Африці на південь від Сахари раніше загинули десятки людей, які збиралися, щоб зібрати пролите паливо, і постраждали від вторинних вибухів.

У 2019 році внаслідок вибуху бензовозу в Танзанії загинули 85 людей, а близько 50 людей загинули в аналогічній катастрофі в Демократичній Республіці Конго в 2018 році.