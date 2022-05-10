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Около 10 российских генералов погибло в Украине с начала вторжения, - разведка США

Фото: около 10 российских генералов погибло в Украине с начала вторжения (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

С 24 февраля 2022 года в Украине погибло около 10 российских генералов. Такие данные приводят в управлении оборонной разведки США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Американские чиновники внимательно следили за ростом числа погибших генерал-офицеров у российских военных. Поэтому отмечают чрезвычайно высокий показатель для современных военных, который значительно превышает количество американских генералов, потерянных в течение 20 лет конфликта в Афганистане.

Некоторые американские чиновники объясняют эту нетипично высокую цифру частично разведывательной поддержкой, оказанной Соединенными Штатами, в то время как другие считают, что это связано с тем, что российские генералы вынуждены действовать непосредственно в зоне конфликта.

В США отмечают, что Украина лучше готова к участию в этой войне, даже если ее войска намного меньше, чем российские силы.

"Я думаю, что украинцы правы с точки зрения выносливости и того, как они защищают свою нацию. Я не уверен, что российские солдаты из дальних российских военных округов действительно это понимают", - подчеркнул глава Управления оборонной разведки США Скотт Беррьер.

Напомним, Вооруженные Силы Украины уничтожили российского генерала-заместителя командующего 41-й армии генерал-майора Андрея Суховецкого. Он был убит в Черниговской области.

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