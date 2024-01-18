На околицях Токмака вчора пролунала серія вибухів: з'явились подробиці
Вчора, 17 січня, на околлицях тимчасово захопленого Токмака Запорізької області пролунали щонайменше шість вибухів. З'явились подробиці цієї "бавовни".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.
"Вчора щонайменше 6 вибухів на околицях Токмака. Чому на околицях? Тому що Токмак є, можна сказати, фронтовим містом і в кожному приміщенні, на кожному захопленому підприємстві ворог розмістив свою військову техніку та особовий склад. Тож немає сумнівів, що вчора у Токмаку продовжилась ліквідація ворогів", - розповів він.
За словами мера Мелітополя, така ж ліквідація продовжується і в Бердянську та в Мелітополі.
"Щонайменше декілька вибухів відбувалось 16 січня там ( у Бердянську - ред.), де концентрувались військові РФ на території промзони. Так само сили спротиву продовжують працювати і на території Мелітополя, коли ліквідували автівку, де перебували військові. Цей вибух чуло все місто", - зазначив він.
Ситуація у Токмаку
Російські війська заселяються до багатоповерхових будинків у Токамаку, де вже живуть громадянські люди. Очевидно, вони не відходять від своєї вже знайомої тактики "живого щита" і намагаються прикритися людьми на випадок прориву українських сил.
Крім того, окупанти посилюють оборону в районі Токмака, посилюють перевірки та збільшують кількість блокпостів у місті. Також окупанти в Запорізькій області затримали 15-річного підлітка за нібито "підготовку теракту".
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