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На околицях Токмака вчора пролунала серія вибухів: з'явились подробиці

Запоріжжя, Четвер 18 січня 2024 10:44
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На околицях Токмака вчора пролунала серія вибухів: з'явились подробиці Фото: на околицях Токмака вчора пролунала серія вибухів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Вчора, 17 січня, на околлицях тимчасово захопленого Токмака Запорізької області пролунали щонайменше шість вибухів. З'явились подробиці цієї "бавовни".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.

"Вчора щонайменше 6 вибухів на околицях Токмака. Чому на околицях? Тому що Токмак є, можна сказати, фронтовим містом і в кожному приміщенні, на кожному захопленому підприємстві ворог розмістив свою військову техніку та особовий склад. Тож немає сумнівів, що вчора у Токмаку продовжилась ліквідація ворогів", - розповів він.

За словами мера Мелітополя, така ж ліквідація продовжується і в Бердянську та в Мелітополі.

"Щонайменше декілька вибухів відбувалось 16 січня там ( у Бердянську - ред.), де концентрувались військові РФ на території промзони. Так само сили спротиву продовжують працювати і на території Мелітополя, коли ліквідували автівку, де перебували військові. Цей вибух чуло все місто", - зазначив він.

Ситуація у Токмаку

Російські війська заселяються до багатоповерхових будинків у Токамаку, де вже живуть громадянські люди. Очевидно, вони не відходять від своєї вже знайомої тактики "живого щита" і намагаються прикритися людьми на випадок прориву українських сил.

Крім того, окупанти посилюють оборону в районі Токмака, посилюють перевірки та збільшують кількість блокпостів у місті. Також окупанти в Запорізькій області затримали 15-річного підлітка за нібито "підготовку теракту".

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