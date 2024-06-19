На околицях Львова помічений "Шахед", працювала ППО

Дрон-камікадзе противника був помічений на околицях Львова.

"Не знімайте роботу ППО! Всім залишатись у безпечному місці!" - написав львівський мер у своєму Telegram.

Так, представники місцевої влади закликали жителів перебувати в укриттях через повітряну атаку, та дотримуватися інформ-тиші.

"Ворожий безпілотник в околицях Львова. Нічого не знімаємо! Ніде не викладаємо! ППО", - розповів очільник ОВА.

Оновлено о 03:40

Пізніше в мерії та ОВА заявили про відбій повітряної тривоги в області, оголошеної раніше через дрони-камікадзе російських загарбників.

"Відбій повітряної тривоги у Львові. Дякуємо за роботу нашим ППО. Це було гучно!" - розповів львівський міський голова.

Нічна атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що з вечора 18 червня і нині вночі над Україною курсують ударні безпілотники російських окупантів, запущені для чергової повітряної атаки кількома групами. У різних областях України оголошена повітряна тривога.

Перед тим стало відомо, що один з ворожих дронів-камікадзе був збитий силами ППО у Дніпропетровській області в Криворізькому районі. Між тим в моніторингових групах повідомляють про бойову роботу по "Шахадех" і в інших регіонах.