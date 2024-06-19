В окрестностях Львова замечен "Шахед", работала ПВО

Дрон-камикадзе противника был замечен в окрестностях Львова.

"Не снимайте работу ПВО! Всем оставаться в безопасном месте!" - написал львовский мэр в своем Telegram.

Так, представители местной власти призвали жителей находиться в укрытиях из-за воздушной атаки, и соблюдать информ-тишину.

"Вражеский беспилотник в окрестностях Львова. Ничего не снимаем! Нигде не выкладываем! ПВО", - рассказал глава ОВА.

Обновлено в 03:40

Позже в мэрии и ОВА заявили об отбое воздушной тревоги в области, объявленной ранее из-за дронов-камикадзе российских захватчиков.

"Отбой воздушной тревоги во Львове. Спасибо за работу нашим ПВО. Это было громко!" - рассказал львовский городской голова.

Ночная атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что с вечера 18 июня и ночью над Украиной курсируют ударные беспилотники российских оккупантов, запущенные для очередной воздушной атаки несколькими группами. В разных областях Украины объявлена ​​воздушная тревога.

Перед тем стало известно, что один из вражеских дронов-камикадзе был сбит силами ПВО в Днепропетровской области в Криворожском районе. Между тем в мониторинговых группах сообщают о боевой работе по "Шахадех" и в других регионах.