RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В окрестностях Львова замечен "Шахед", работала ПВО

Фото: возле Львова идет работа ПВО из-за фиксации "Шахеда" (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Около города Львов этой ночью был зафиксирован ударный российский беспилотник типа "Шахед". В регионе работают силы и средства противовоздушной обороны по отражению вражеской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовского городского голову Андрея Садового и руководителя Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

Дрон-камикадзе противника был замечен в окрестностях Львова.

"Не снимайте работу ПВО! Всем оставаться в безопасном месте!" - написал львовский мэр в своем Telegram.

Так, представители местной власти призвали жителей находиться в укрытиях из-за воздушной атаки, и соблюдать информ-тишину.

"Вражеский беспилотник в окрестностях Львова. Ничего не снимаем! Нигде не выкладываем! ПВО", - рассказал глава ОВА.

Обновлено в 03:40

Позже в мэрии и ОВА заявили об отбое воздушной тревоги в области, объявленной ранее из-за дронов-камикадзе российских захватчиков.

"Отбой воздушной тревоги во Львове. Спасибо за работу нашим ПВО. Это было громко!" - рассказал львовский городской голова.

Ночная атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что с вечера 18 июня и ночью над Украиной курсируют ударные беспилотники российских оккупантов, запущенные для очередной воздушной атаки несколькими группами. В разных областях Украины объявлена ​​воздушная тревога.

Перед тем стало известно, что один из вражеских дронов-камикадзе был сбит силами ПВО в Днепропетровской области в Криворожском районе. Между тем в мониторинговых группах сообщают о боевой работе по "Шахадех" и в других регионах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛьвовПВОВойна в УкраинеАтака дронов