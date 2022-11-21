На околицях Харкова чути вибухи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Харків ".

Поки що незрозуміло, де саме знаходиться епіцентр вибухів. Ймовірно, звуки лунають із області.

Нагадаємо, минулого тижня російські війська завдали кілька ударів по Харкову. Після чого у місті почало пропадати світло. При цьому про постраждалих внаслідок атак не повідомлялося.

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