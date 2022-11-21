На околицях Харкова чути вибухи

Мешканці Харкова увечері 21 листопада чули звуки вибухів на околицях міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".
Тим часом російські Telegram-канали повідомляють про вильоти ракет із Білгородської області.
Поки що незрозуміло, де саме знаходиться епіцентр вибухів. Ймовірно, звуки лунають із області.
Нагадаємо, минулого тижня російські війська завдали кілька ударів по Харкову. Після чого у місті почало пропадати світло. При цьому про постраждалих внаслідок атак не повідомлялося.
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