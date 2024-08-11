На околицях Білої Церкви пролунали два вибухи

У ніч на 11 серпня на околицях Білої Церкви було чути вибухи. Військові попереджали про загрозу безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента та Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Як зазначається, на околицях міста пролунали два потужних вибухи. До цього військові попереджали, що у бік Київської області летять ударні безпілотники противника.
О 03:47 у Київській обласній військовій адміністрації підтвердили, що у повітряному просторі зафіксовано ворожі БпЛА. Тож по цілях працюють сили ППО.
"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні КОВА.
Нагадаємо, що раніше, о 00:27, військові повідомили про загрозу застосування балістики. У зв'язку з цим у Києві та низці інших регіонів оголосили сигнал повітряної тривоги. Крім того, у столиці було чути звуки вибухів.
Через деякий час оголосили відбій тривоги. Але о 02:58 знову пролунав сигнал. Цього разу через загрозу застосування ворожих безпілотників, які були зафіксовані в повітряному просторі України.
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