"Око тигра": чому Макрон з’являється у стилі Роккі та не знімає сонцезахисні окуляри

Поява Макрона в синіх авіаторах на форумі в Давосі

Окрім змісту його промови, увагу привернув і зовнішній вигляд французького президента.

Макрон виступав перед світовими лідерами у приміщенні Всесвітнього економічного форуму у яскравих синіх сонцезахисних окулярах-авіаторах.

Втім, причину такого вибору аксесуара президент публічно не пояснював.

Причина - стан здоров’я

Міжнародні ЗМІ пов’язують носіння окулярів Макроном з незначними проблемами зі здоров’ям.

Так, минулого тижня він з’явився на військовому заході на півдні Франції з почервонілим оком і в якийсь момент також одягнув сонцезахисні окуляри.

Звертаючись до військових, він назвав свій стан "абсолютно доброякісним" і "зовсім незначним", вибачившись за "непривабливий вигляд" ока.

Президент навіть пожартував, назвавши це "l'œil du tigre" - "оком тигра", посилаючись на однойменну пісню рок-гурту Survivor з фільму "Роккі 3".

За його словами, для тих, хто розуміє цю аналогію, це "ознака рішучості".

Реакція соцмереж

Французькі медіа повідомили, що у Макрона, ймовірно, стався субкон’юнктивальний крововилив - розрив судини в оці. Це безболісний і нешкідливий стан, який зазвичай минає протягом двох тижнів і не впливає на зір.

У пацієнта зазвичай повністю відсутні симптоми, а сам крововилив він помічає випадково. Іноді може виникати відчуття, що око жорстке чи загрубіле.

Це не впливає на зір. Іноді субкон’юнктивальний крововилив трапляється, коли людина сильно чхає або кашляє, або тисне чи тре око.

Люди, які страждають на діабет і високий кров'яний тиск, більш схильні до цього захворювання. Хоча сонцезахисні окуляри не є необхідними для захисту зору, люди з таким захворюванням можуть вирішити носити окуляри, щоб не привертати до себе уваги.

Лікар і медіакоментатор Джиммі Мохамед заявив в ефірі RTL, що окуляри були обрані з естетичних міркувань: аби уникнути зайвої уваги та фотографування.

Втім, рішення Макрона спричинило активне обговорення в соцмережах.

Деякі користувачі називали його kéké - французьким сленговим словом на кшталт "піжон", інші жартували, що він виглядає як "кіборг" або наслідує образ Тома Круза з фільму "Топ Ган".