"ОКО ЗА ОКО. Дронопад": ОККО передала півмільярда гривень на захист неба

Мережа АЗК ОККО акумулювала 500 млн грн у межах четвертої спільної з фондом "Повернись живим" ініціативи "ОКО ЗА ОКО. Дронопад" для боротьби з ворожими безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз.

Партнери продовжують комплексно забезпечувати військові підрозділи необхідною технікою та посилюють підтримку розробки нових технологічних рішень для протидії реактивним ударним дронам.

"Півмільярда гривень на захист українського неба - це наш спільний результат. Дякуємо кожному водієві, який обирає PULLS на ОККО, і тим самим підтримує “Дронопад”. Ми й надалі об’єднуватимемо зусилля, щоб допомагати нашим захисникам збивати ще більше ворожих дронів", – зазначає Василь Дмитрів, віцепрезидент з маркетингу та розвитку ОККО.

Четверта хвиля ініціативи "ОКО ЗА ОКО. Дронопад" триває з березня 2025 року. У її межах ОККО та фонд "Повернись живим" забезпечують військових FPV-дронами-перехоплювачами та необхідним супутнім обладнанням - транспортом, засобами зв’язку, антенами й підсилювачами сигналу. Це допомагає підрозділам виявляти та знищувати ворожі розвідувальні й ударні БпЛА.

Водночас партнери розширюють підтримку й у напрямку протидії реактивним дронам. У жовтні в межах проєкту військовим передали 80 дронів-перехоплювачів нової генерації за 13,6 млн грн, закуплених завдяки донату від ОККО. Їх випробовуватимуть у бойових умовах, щоб оцінити ефективність різних зразків і визначити перспективні рішення для подальшого вдосконалення та масштабування.

"ОККО - один з найбільших партнерів проєкту "Дронопад". З їхньою підтримкою ми пройшли шлях від точкового перехоплення розвідувальних дронів до системного знищення ворожих ударних БпЛА. А тепер спільно допомагаємо війську знайти технологічні рішення протидії реактивним дронам", – розповідає Олег Карпенко, заступник директора Фонду "Повернись живим".

Долучитися до "ОКО ЗА ОКО. Дронопад" можна, заправляючись пальним PULLS на АЗК ОККО: з кожного літра цього пального компанія спрямовує 1 гривню на проєкт. Також підтримати ініціативу можна, перерахувавши бали в застосунку Fishka.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення ОККО спрямувала понад 4,6 млрд грн на підтримку Сил оборони України та відновлення країни.