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"Око за око 3": ще дві бригади ДШВ отримали комплекси розвідки та знищення Пульстрон

Фото: бригади ДШВ отримали комплекси розвідки та знищення Пульстрон (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

77-ма окрема аеромобільна і 79-та окрема десантно-штурмова бригади підсилено комплексами розвідки та знищення Пульстрон завдяки ініціативі "Око за око 3".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОККО.

"Обидва цих підрозділи зараз працюють на гарячих напрямках: 77 ОАеМБр – на Куп’янському, а 79 ОДШБр – на Покровському. І кожен з них отримав понад 400 ударних і розвідувальних БПЛА різних типів, 7 автомобілів, 8 комплектів Starlink, автомобільні й портативні радіостанції, прилади нічного бачення, комп’ютери, зарядні пристрої, дизельний генератор та інше обладнання", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, силам ДШВ на сьогодні вже передано 5 із 10 запланованих Пульстронів, зазначають в ОККО. Три перших комплекси за два місяці роботи вже встигли показати свою ефективність на передовій. Наприклад, 46-а ОАеМБр змогла відбити атаку російських "сарай-танків" під Мар’їнкою, застосувавши FPV-дрони зі складу Пульстрона. А 25-а Січеславська повітряно-десантна бригада зовсім недавно з допомогою Пульстрона знищила вантажівку окупантів «Урал» з боєкомплектом, запустивши на неї нічний бомбер.

Як уже повідомлялося раніше, ініціатива мережі ОККО та фонду "Повернись живим" – "Око за око 3" – має на меті придбати загалом 10 таких Пульстронів для десантно-штурмових військ України. Загальна вартість проєкту – 500 млн грн. Задля цього мережа ОККО перераховує по 1 гривні з кожного проданого літра пального PULLS на комплекси. Підтримати можна і прямим донатом на рахунок проєкту фонду.

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ОККО