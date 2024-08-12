RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Око за око 3": еще две бригады ДШВ получили комплексы разведки и уничтожения Пульстрон

Фото: бригады ДШВ получили комплексы разведки и уничтожения Пульстрона (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

77 отдельная аэромобильная и 79 отдельная десантно-штурмовая бригады усилены комплексами разведки и уничтожения Пульстрон благодаря инициативе "Око за око 3".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОККО.

"Оба подразделения сейчас работают на горячих направлениях: 77 ОАэМБр – на Купянском, а 79 ОДШБр – на Покровском. И каждая из них получила более 400 ударных и разведывательных БПЛА различных типов, 7 автомобилей, 8 комплектов Starlink, автомобильные и портативные радиостанции, приборы ночного видения, компьютеры, зарядные устройства, дизельный генератор и другое оборудование",  - говорится в сообщении.

Таким образом, силам ДШВ на сегодня уже передано 5 из 10 запланированных Пульстронов, отмечают в ОККО. Три первых комплекса за два месяца работы уже успели показать свою эффективность на передовой. Например, 46-я ОАэМБр смогла отразить атаку российских "сарай-танков" под Марьинкой, применив FPV-дронов из состава Пульстрона. А 25-я Сечеславская воздушно-десантная бригада совсем недавно с помощью Пульстрона уничтожила грузовик оккупантов «Урал» с боекомплектом, применив ночной бомбер.

Как уже сообщалось ранее, цель инициативы сети ОККО и фонда "Повернись живим" - "Око за око 3" - приобрести в общей сложности 10 таких Пульстронов для десантно-штурмовых войск Украины. Общая стоимость проекта – 500 млн грн. Сеть ОККО перечисляет по 1 гривне с каждого проданного литра топлива PULLS на комплексы. Поддержать проект можно и прямым донатом на счет проекта фонда.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОККО