В оккупированный Крым ввезли около 1 миллиона граждан России

После деоккупации Крыма с нелегально проживающими в Крыму могут возникнуть проблемы

За время российской оккупации на территорию полуострова Крым было ввезено около 1 миллиона граждан России, которые сейчас проживают там нелегально. Об этом во время пресс-конференции сообщил постоянный представитель президента Украины в АРК Борис Бабин, передает корреспондент РБК-Украина.

"Оккупанты завезли с территории России около 500 тысяч - 1 млн граждан из РФ. С этим вопросом надо разбираться. Количество населения в Симферополе возросло на 100 тысяч человек. Это граждане из Москвы, Магадана, Сиктивкару... Откуда хотят - оттуда и едут. Я не буду давать точную цифру (относительно увеличения общего количества населения в Крыму, - ред.). Впрочем, это не десятки тысяч человек, это не миллионы, это сотни тысяч человек", - сообщил Бабин.

По его словам, после деоккупации Крыма с нелегально проживающими в Крыму могут возникнуть проблемы.

"У нас будет большая проблема с ними после деоккупации Крыма. Будет так как в Прибалтике. Они скажут: "Мы никуда не поедем! ООН, ОБСЕ, это нарушение прав человека, не депортуйте меня". Мы должны решить эту проблему сейчас, чтобы сказать: "Нет, ты знал, что живешь здесь незаконно". Но, к сожалению, у нас до сих пор нет закона или нормы относительно имущества, нормы о коллаборации. Когда все это будет, можно будет сказать, что мы начали идти к деоккупации", - добавил он.

Напомним, первый заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Изет Гданов сообщил, что в течение 2018 года фиксируется рост количества выданных крымчанам украинских паспортов.