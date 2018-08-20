До окупованого Криму завезено близько 1 мільйона громадян Росії

Після деокупації Криму з нелегально проживаючими в Криму можуть виникнути проблеми

За час російської окупації до території півострову Крим було завезено близько 1 мільйона громадян Росії, які наразі проживають там нелегально. Про це під час прес-конференції повідомив постійний представник президента України у АРК Борис Бабін, передає кореспондент РБК-Україна.

"Окупанти завезли з території Росії близько 500 тисяч - 1 млн громадян з РФ. З цим питанням треба розбиратися. Кількість населення у Сімферополі зросла на 100 тисяч осіб. Це громадяни з Москви, Магадану, Сиктивкару… Звідки вони хочуть - звідти і їдуть. Я не буду давати точну цифру (щодо збільшення загальної кількості населення у Криму, - ред.). Втім, це не десятки тисяч осіб, це не мільйони, це сотні тисяч осіб вже", - повідомив Бабін.

За його словами, після деокупації Криму з нелегально проживаючими в Криму можуть виникнути проблеми.

"У нас буде велика проблема з ними після деокупації Криму. Буде так як в Прибалтиці. Вони скажуть: "Ми нікуди не поїдемо! ООН, ОБСЄ, це порушення прав людини, не депортуйте мене". Ми маємо вирішити цю проблему зараз, щоб сказати: "Ні, ти знав, що живеш тут незаконно". Але, нажаль, у нас досі немає закону чи норми щодо майна, норми про колаборацію. Коли у все це буде, можна буде сказати, що ми почали йти до деокупації", - додав він.

Нагадаємо, перший заступник постійного представника президента України в АР Крим Ізет Гданов повідомив, що протягом 2018 року фіксується зростання кількості виданих кримчанам українських паспортів.