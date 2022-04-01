Жителей оккупированных территорий заставляют воевать, угрожая расстрелом, - Денисова

Российские оккупанты из-за больших потерь продолжают мобилизовывать мужчин на оккупированных территориях Донбасса. Также тем, кто отказывается воевать, угрожают расстрелом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.

По ее словам, мобилизация на оккупированных частях Донбасса проводится насильственными методами.

"Мужчин задерживают на улицах, в магазинах и силой везут в военкоматы, а несогласных выполнять приказы запугивают расстрелами на месте", - пояснила Денисова.

Кроме того, призывников-новобранцев без подготовки и экипировки российские оккупанты отправляли под Харьков. Также никаких документов так называемое "командование" с ними не подписывает.