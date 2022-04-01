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Жителей оккупированных территорий заставляют воевать, угрожая расстрелом, - Денисова

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Пятница 01 апреля 2022 15:27
Жителей оккупированных территорий заставляют воевать, угрожая расстрелом, - Денисова Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты из-за больших потерь продолжают мобилизовывать мужчин на оккупированных территориях Донбасса. Также тем, кто отказывается воевать, угрожают расстрелом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.

По ее словам, мобилизация на оккупированных частях Донбасса проводится насильственными методами.

"Мужчин задерживают на улицах, в магазинах и силой везут в военкоматы, а несогласных выполнять приказы запугивают расстрелами на месте", - пояснила Денисова.

Кроме того, призывников-новобранцев без подготовки и экипировки российские оккупанты отправляли под Харьков. Также никаких документов так называемое "командование" с ними не подписывает.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты похитили 11 мэров городов с начала войны.

Также мы писали, что в Харьковской области оккупанты используют залповые дистанционные системы для минирования территорий.

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