Жителей оккупированных территорий заставляют воевать, угрожая расстрелом, - Денисова
Российские оккупанты из-за больших потерь продолжают мобилизовывать мужчин на оккупированных территориях Донбасса. Также тем, кто отказывается воевать, угрожают расстрелом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.
По ее словам, мобилизация на оккупированных частях Донбасса проводится насильственными методами.
"Мужчин задерживают на улицах, в магазинах и силой везут в военкоматы, а несогласных выполнять приказы запугивают расстрелами на месте", - пояснила Денисова.
Кроме того, призывников-новобранцев без подготовки и экипировки российские оккупанты отправляли под Харьков. Также никаких документов так называемое "командование" с ними не подписывает.
Ранее мы сообщали, что российские оккупанты похитили 11 мэров городов с начала войны.
Также мы писали, что в Харьковской области оккупанты используют залповые дистанционные системы для минирования территорий.
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