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На оккупированных территориях россияне имитируют выборы и назначают "местную власть", - Генштаб

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Пятница 15 апреля 2022 19:43
На оккупированных территориях россияне имитируют выборы и назначают "местную власть", - Генштаб Русский военный (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Российские военные на временно оккупированных территориях проводят так называемые "выборы" и назначают "местную власть".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

В частности, в отдельных населенных пунктах враг пытается имитировать выборы и незаконно назначать "органы местного самоуправления" из числа местных жителей, лояльных к оккупационной власти.

Также во временно занятых врагом районах Луганской области фиксируется использования зданий и прилегающих территорий общеобразовательных учреждений для обустройства дополнительных полевых госпиталей, мест размещения вооружения, боеприпасов и военной техники.

Кроме того, подразделения Сил обороны Украины продолжают удерживать определенные оборонительные рубежи, наносить врагу урон и постепенно освобождать населенные пункты от войск российских захватчиков.

Ранее мы сообщали, что оккупанты штурмовали Марьинку, но безуспешно.

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