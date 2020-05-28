Оккупированные территории Донбасса попадают под децентрализацию, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что временно оккупированные территории Донбасса попадают в перспективные планы формирования общин. При этом в анексованому Крыму децентрализацию не планируют.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Зеленский заявил, что перспективные планы были утверждены для всей территории Украины, за исключением оккупированного Крыма.

"Перспективные планы уже утверждены для всех областей Украины, за исключением временно оккупированной территории АР Крым. Временно оккупированные территории Донбасса попадают в план", - подчеркнул глава государства.

Ранее председатель ОП Андрей Ермак говорил, что Украина согласует вопрос децентрализации в ОРДЛО с представителями оккупированных территорий.

Напомним, вчера правительство утвердило последние перспективные планы формирования территориальных общин и вышло на финальный этап децентрализации.

Ожидается, что изменения в Конституцию в части децентрализации будут готовы к июлю этого года.