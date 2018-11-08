На оккупированную территорию Донбасса боевики стянули 122 танка, - СЦКК

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики стянули к Луганской и Донецкой области танки, артиллерию и другую тяжелую технику

На оккупированной территории Донбасса наблюдатели ОБСЕ обнаружили у боевиков 122 танки, гаубицы, артиллерию и другую тяжелую технику. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинской стороны Совместного центра контроля и координации, обнародованные пресс-центром ООС.

Отмечается, что, согласно отчету СММ ОБСЕ от 7 ноября 2018, в районе Миусинска Луганской области беспилотник наблюдателей обнаружил 42 танков неустановленного типа, шесть реактивных систем залпового огня, пять единиц самоходной и 12 прицепной артиллерии.

Также в районе Бугаевки (37 км на юго-запад от Луганска) выявлено 17 танков, 20 единиц прицепной артиллерии неустановленного типа, 66 боевых бронированных машин и три зенитно-ракетных комплекса.

А неподалеку Шимшиновки зафиксировано 12 танков и 28 ББМ неустановленного типа. Еще 29 танков обнаружили в районе Круглика (Донецкая область) обнаружено, а неподалеку от Мирного (Донецкая область) - 22 танка, 9 единиц самоходной и 18 единиц прицепной артиллерии неустановленного типа, а также 78 различных боевых бронированных машин.

Напомним, 6 ноября в Новолуганську Донецкой области оккупанты обстреляли сельскохозяйственное предприятие "Бахмутский аграрный союз" (БАС). Офицеры украинской стороны СЦКК обнаружили повреждения от взрыва мины 120 мм, 4 воронки в асфальте от 120 мм мины на территории транспортного цеха и четыре воронки в асфальте на территории частного предприятия "КОММУН-ВИТ".