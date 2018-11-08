Бойовики обстріляли підприємство у Новолуганську, - СЦКК

Ілюстративне фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Окупанти обстріляли сільськогосподарське підприємство з міномета 120 мм

В Новолуганську Донецької області окупанти обстріляли сільськогосподарське підприємство "Бахмутський аграрний союз" (БАС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС у Facebook

Українська сторона СЦКК повідомила, що збройні формування РФ продовжують порушувати режим припинення вогню. Від їх дій найбільше страждає мирне населення та об’єкти інфраструктури.

"6 листопада 2018 року під вогнем бойовиків знову опинилось сільськогосподарське підприємство "Бахмутський аграрний союз" у Новолуганському. Багатостраждальній свинофермі вкотре завдано значних матеріальних збитків", - повідомляють у прес-службі.

Прибувша на місце події група української сторони СЦКК з’ясувала, що 6 листопада 2018, близько 17:40, з напрямку Доломітного із застосуванням мінометів 120 мм збройні формування РФ провели обстріл підприємства.

Офіцери української сторони СЦКК виявили пошкодження від вибуху міни 120 мм, що потрапила у гілку дерева навпроти санітарного забою "БАС". Також було виявлено 4 воронки в асфальті від 120 мм міни на території транспортного цеху й чотири воронки в асфальті на території приватного підприємства "КОМУН-ВІТ".

"На території "БАС", в результаті влучання 120 мм міни, пошкоджено металеву огорожу, повітряний конденсатор та фреонопровід холодильної установки, металеві двері, скляні вікна та електричні проводи цеху санітарного забою, стіни паркану та стіни поста охорони, пластикове вікно та стіну кабінету начальника транспортного цеху, вхідні двері на другий поверх будівлі, стіни коридору другого поверху будівлі транспортного цеху, пристрій для збирання соняшника, автомобіль ГАЗ (молоковоз), автомобілі "Газель" і КамАЗ, а також трактор "Бєларусь". На території "КОМУН-ВІТ" в результаті влучання чотирьох 120 мм мін значних пошкоджень не зафіксовано", - розповіли в прес-службі.

Повідомляється, що постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

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