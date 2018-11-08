На окуповану територію Донбасу бойовики стягнули 122 танки, - СЦКК

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики стягнули до Луганської та Донецької області танки, артилерію та іншу важку техніку

На окупованій території Донбасу спостерігачі ОБСЄ виявили у бойовиків 122 танки, гаубиці, артилерію та іншу важку техніку. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані Української сторони Спільного центру контролю та координації, оприлюднені прес-центром ООС.

Зазначається, що, відповідно до звіту СММ ОБСЄ від 7 листопада 2018, у районі Міусинська Луганської області безпілотник спостерігачів виявив 42 танки невстановленого типу, шість реактивних систем залпового вогню, п’ять одиниць самохідної та 12 причіпної артилерії.

Також у районі Бугаївки (37 км на південний захід від Луганська) виявлено 17 танків, 20 одиниць причіпної артилерії невстановленого типу, 66 бойових броньованих машин та три зенітно-ракетних комплекси.

А неподалік Шимшинівки зафіксовано 12 танків та 28 ББМ невстановленого типу. Ще 29 танків виявили у районі Круглика (Донецька область) виявлено, а неподалік Мирного (Донецька область) - 22 танки, 9 одиниць самохідної та 18 одиниць причіпної артилерії невстановленого типу, а також 78 різних бойових броньованих машин.

Нагадаємо, 6 листопада в Новолуганську Донецької області окупанти обстріляли сільськогосподарське підприємство "Бахмутський аграрний союз" (БАС). Офіцери української сторони СЦКК виявили пошкодження від вибуху міни 120 мм, 4 воронки в асфальті від 120 мм міни на території транспортного цеху й чотири воронки в асфальті на території приватного підприємства "КОМУН-ВІТ".