В оккупированную часть Донецкой области доставили 70 тонн гумманитарной помощи. Груз передан от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"19 августа на оккупированную РФ часть Донецкой области Украины доставлено 77,5 тонны гуманитарного груза", - говорится в сообщении.

10 грузовиков переправили гуманитарную помощь, а именно - строительные материалы, мебель, медицинские средства, через КПВВ "Новотроицкое".

Отмечается, что гуманитарный груз направляется для обеспечения предупреждения распространения пандемии COVID-19 и на удовлетворение потребностей в гигиенических средствах для многодетных семей, для дошкольных учреждений и учреждений среднего образования, а также для удовлетворения минимальных потребностей населения в строительных материалах.