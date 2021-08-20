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В окуповану частину Донецької області доставили 70 тонн гуманітарної допомоги

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Донецька область, П'ятниця 20 серпня 2021 03:47
В окуповану частину Донецької області доставили 70 тонн гуманітарної допомоги Фото: в окуповану частину Донецької області доставили 70 тонн гуманітарної допомоги ООН (minre.gov.ua)
Автор: Анна Полисученко

В окуповану частину Донецької області доставили 70 тонн гуманітарної допомоги. Вантаж передано від Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"19 серпня на окуповану РФ частину Донецької області України доставлено 77,5 тонни гуманітарного вантажу", - йдеться в повідомленні.

10 вантажівок переправили гуманітарну допомогу, а саме - будівельні матеріали, меблі, медичні засоби, через КПВВ "Новотроїцьке".

Зазначається, що гуманітарний вантаж направляється для забезпечення попередження поширення пандемії COVID-19 та на задоволення потреб у гігієнічних засобах для багатодітних сімей, для дошкільних закладів та закладів середньої освіти, а також для задоволення мінімальних потреб населення у будівельних матеріалах.

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