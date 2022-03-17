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На оккупированной территории Донецкой области готовят мобилизацию, – Генштаб ВСУ

Фото: Российские наемники в "ЛДНР" (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал оперативную информацию о состоянии дел на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на профиль Генштаба ВСУ в Facebook.

Российское командование из-за потерь в Украине столкнулось с кадровыми проблемами. Как следствие, оккупаеты решили мобилизовать жителей "ДНР".

"По имеющейся информации, в связи с невозможностью качественного комплектования группировки оккупационных войск, с 20 марта этого года на временно оккупированных территориях Донецкой области начинается очередная волна мобилизации в ряды 1-го армейского корпуса", – говорится в сообщении.

К слову, Вооруженные силы Украины нанесли значительные потери российской авиации и мотострелкам.

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