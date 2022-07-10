ru ua
Вс, 10 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты на Донбассе уничтожили памятник Василию Слипаку

Новина українською →
Украина, Воскресенье 10 июля 2022 20:10
Оккупанты на Донбассе уничтожили памятник Василию Слипаку Фото: памятный знак Василию Слипаку, который уничтожили оккупанты (скриншот с видео)
Автор: РБК-Украина

Сепаратисты и оккупанты из движения "Донецкая Республика" сняли видео, на котором видно, как был разрушен памятный знак ветерану АТО Василию Слипаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко.

"Российские оккупанты и коллаборанты уничтожили памятник Василию Слипаку. Герою и гордости Украины. Гению мировой культуры. Все, на что они способны - это уничтожать и убивать", - говорится в сообщении.

На коротком видео можно увидеть, как группа молодых людей подъехали на место, расшатали памятный знак, повалили на землю, а затем погрузили в автомобиль.

Разрушение памятника происходит во второй раз. Впервые они это сделали в начале марта, когда украинские военные отошли от населенного пункта где он был установлен, однако со временем контроль над ним повернули и памятный знак вновь установили.

Напомним, доброволец Василий Слипак, который воевал в рядах "Правого сектора", погиб 29 июня 2016 года. Он был известным оперным певцом, жил и работал во Франции, однако после начала войны на Донбассе приехал и стал на защиту Родины.

Также оккупанты уже успели снести памятник гетману Сагайдачному в оккупированном Мангуше рядом с Мариуполем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Новости АТО Оккупированные территории Война в Украине
NEWS
Что происходит на линии фронта: актуальная карта боевых действий на 10 июля
Что происходит на линии фронта: актуальная карта боевых действий на 10 июля
DAILY
Советник Зеленского Олег Устенко: Есть два способа свести к минимуму доходы России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Советник Зеленского Олег Устенко: Есть два способа свести к минимуму доходы России