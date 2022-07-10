Окупанти на Донбасі знищили пам'ятник Василю Сліпаку
Сепаратисти та окупанти із руху "Донецька республіка" зняли відео, на якому видно, як був зруйнований пам'ятний знак ветерану АТО Василю Сліпаку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка.
“Російські окупанти та колаборанти знищили пам'ятку Василю Сліпаку. Герою та гордості України. Генію світової культури. Все, на що вони здатні - це нищити і вбивати”, - йдеться у повідомленні.
На короткому відео можна побачити, як група молодих людей під'їхали на місце, розхитали пам’ятний знак, повалили на землю, а потім погрузили в автомобіль.
Руйнування пам'ятника відбувається вдруге. Вперше вони це зробили на початку березня, коли українські військові відійшли від населеного пункту де він був встановлений, проте з часом контроль над ним повернули і пам'ятний знак знову встановили.
Нагадаємо, доброволець Василь Сліпак, який воював у лавах "Правого Сектору", загинув 29 червня 2016 року. Він був відомим оперним співаком, жив і працював у Франції, проте після початку війни на Донбасі приїхав та став на захист рідної Батьківщини.
Також окупанти вже встигли знести пам’ятник гетьману Сагайдачному у окупованому Мангуші, поряд із Маріуполем.
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