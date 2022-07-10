ru ua
Нд, 10 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти на Донбасі знищили пам'ятник Василю Сліпаку

Новость на русском →
Україна, Неділя 10 липня 2022 20:10
Окупанти на Донбасі знищили пам'ятник Василю Сліпаку Фото: Пам'ятний знак Василю Сліпаку, який знищили окупанти (скріншот із відео)
Автор: РБК-Україна

Сепаратисти та окупанти із руху "Донецька республіка" зняли відео, на якому видно, як був зруйнований пам'ятний знак ветерану АТО Василю Сліпаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка.

“Російські окупанти та колаборанти знищили пам'ятку Василю Сліпаку. Герою та гордості України. Генію світової культури. Все, на що вони здатні - це нищити і вбивати”, - йдеться у повідомленні.

На короткому відео можна побачити, як група молодих людей під'їхали на місце, розхитали пам’ятний знак, повалили на землю, а потім погрузили в автомобіль.

Руйнування пам'ятника відбувається вдруге. Вперше вони це зробили на початку березня, коли українські військові відійшли від населеного пункту де він був встановлений, проте з часом контроль над ним повернули і пам'ятний знак знову встановили.

Нагадаємо, доброволець Василь Сліпак, який воював у лавах "Правого Сектору", загинув 29 червня 2016 року. Він був відомим оперним співаком, жив і працював у Франції, проте після початку війни на Донбасі приїхав та став на захист рідної Батьківщини.

Також окупанти вже встигли знести пам’ятник гетьману Сагайдачному у окупованому Мангуші, поряд із Маріуполем.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас Новини АТО Окуповані території Війна в Україні
NEWS
Що відбувається на лінії фронту: актуальна карта бойових дій на 10 липня
Що відбувається на лінії фронту: актуальна карта бойових дій на 10 липня
DAILY
Радник Зеленського Олег Устенко: Є два способи звести до мінімуму доходи Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Радник Зеленського Олег Устенко: Є два способи звести до мінімуму доходи Росії