В оккупированной Макеевке произошел взрыв на нефтебазе: есть погибший и раненые

Во временно оккупированной Макеевке (Донецкая область) в среду утром, 4 мая, произошел сильный пожар - горит нефтебаза. По предварительным данным, 1 человек погиб и 2 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА Новости ".

"На нефтебазе в Макеевке из-за обстрела загорелись 4 резервуара по 5 тыс. тонн каждый", - пишет издание.

По данным издания, якобы снаряд калибром 122 мм, который попал в объект, и стал причиной масштабного взрыва, якобы "был выпущен со стороны украинских силовиков".

При этом один человек погиб и два получили ранения.